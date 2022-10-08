Все резервы украинских ВС сейчас собраны на Херсонском направлении. Президент Украины Зеленский паникует, так как знает – скоро ВС РФ получат мощное подкрепление и начнут полномасштабное контрнаступление. Киеву нечего противопоставить такому сценарию развития событий, считает военный эксперт Константин Сивков.

ВСУ уже полтора месяца ничего не могут добиться в Херсонской области, так как российские ВС грамотно удерживают оборону. Кроме того, Киев несет огромные потери в личном составе и технике. Достаточно оценить количество проваленных украинскими боевиками атак, чтобы понять, что у Зеленского больше нет никах шансов на захват Херсона.

«Насколько мне известно, на херсонское направление командование ВСУ перебросило бригады из Одессы, из Днепропетровска и даже из Киева. В итоге за последние три дня все они были перемолоты и наступательный потенциал ВСУ был исчерпан», – пояснил аналитик.

Он назвал подобные результаты главной причиной паники Зеленского, понимающего, что скоро наступит перелом в боевых действиях.