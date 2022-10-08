ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Все резервы украинских ВС сейчас собраны на Херсонском направлении. Президент Украины Зеленский паникует, так как знает – скоро ВС РФ получат мощное подкрепление и начнут полномасштабное контрнаступление. Киеву нечего противопоставить такому сценарию развития событий, считает военный эксперт Константин Сивков.

ВСУ уже полтора месяца ничего не могут добиться в Херсонской области, так как российские ВС грамотно удерживают оборону. Кроме того, Киев несет огромные потери в личном составе и технике. Достаточно оценить количество проваленных украинскими боевиками атак, чтобы понять, что у Зеленского больше нет никах шансов на захват Херсона.

«Насколько мне известно, на херсонское направление командование ВСУ перебросило бригады из Одессы, из Днепропетровска и даже из Киева. В итоге за последние три дня все они были перемолоты и наступательный потенциал ВСУ был исчерпан», – пояснил аналитик.

Он назвал подобные результаты главной причиной паники Зеленского, понимающего, что скоро наступит перелом в боевых действиях.

Вам может понравиться

Во Франции назвали сумасшествием призывы Зеленского начать ядерную войну

Заявление «сумасшедшего» президента Украины Зеленского о необходимости «превентивных ударов» по России лишь доказывает, что он стремится развязать Третью мировую войну, заявил политик-голлист из Франции Флориан Филиппо. В своем Twitter-аккаунте он

Леонков: Тульский завод “Сплав” работает в три смены над производством РСЗО “Торнадо-С”

На 24 февраля, когда началась спецоперация на Украине, в распоряжении ВС РФ было всего 20 реактивных систем залпового огня «Торнадо». Сейчас их количество стремительно увеличивается, рассказал сайту SM-News военный эксперт

Рогов: ВСУ собрали у границ Запорожской области больше личного состава и оружия, чем за всю СВО

ВСУ продолжают подготовку наступления на подконтрольные России территории Запорожской области. Представитель военно-гражданской администрации Владимир Рогов заявил, что Киев стянул к границам региона огромные силы. По словам Рогова, ВСУ еще ни