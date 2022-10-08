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Почти вся бронетехника, которая стояла на вооружении ВСУ до 24 февраля текущего года, уничтожена. Это означает, что российские войска выполнили задачу по демилитаризации Украины, рассказал военный эксперт Константин Сивков.

Он отметил, что успешную демилитаризацию признает даже Запад, что подтверждается заявлениями американских и британских политиков о возможном применении против России ядерного оружия.

Именно Соединенные Штаты и НАТО поставляют Киеву вооружение, которое ВСУ используют сейчас в ходе боевых действий. Поэтому следующим этапом специальной военной операции должна быть демилитаризация. Уже сейчас многие страны Альянса заявляют об исчерпании резервов и снижении собственной обороноспособности. РФ не должна останавливаться, так как важно заставить Запад потратить большую часть имеющегося у него оружия, что автоматически прекратит поставки Киеву.

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