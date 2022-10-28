Провокация с «грязной» ядерной бомбой, которую планирует организовать Украина, ставит перед собой лишь одну цель – втянуть в конфликт войска Североатлантического альянса. Война против НАТО потребует существенного увеличения численности ВС России, уверен военный эксперт Константин Сивков.

Он пояснил, что в современных реалиях в российской армии должно быть не менее двух миллионов человек.

«Сейчас мы должны говорить об армии численностью не менее двух миллионов состава мирного времени. Потому что сегодня ситуация именно такая, что мир уже находится в состоянии Третьей мировой войны», – цитирует высказывание аналитика портал «Военное дело».

Сивков отметил также, что только такая армия сможет успешно отразить нападение Североатлантического альянса, которое становится все реальнее с каждым днем.