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Киев под управлением генералов из Североатлантического альянса разрабатывает операцию по захвату Запорожской АЭС и накапливает крупные силы у границ региона. Нападение на Энергодар – последний козырь НАТО, который блок все же решил использовать в ближайшее время, уверен военный эксперт Александр Ситников.

В своей публикации на портале «Свободная пресса» он пояснил, что Соединенные Штаты, которые управляют всем Альянсом, считают, что под давлением ВСУ российские войска будут вынуждены оставить Энергодар, чтобы не допускать ядерной катастрофы. Но это серьезный просчет.

Киев хотя и достигает локальных успехов, но делает это с колоссальными потерями в живой силе и технике. Попытка установления контроля над Энергодаром обойдется ему невероятно дорого, но вряд ли поможет достичь цели. Российские ВС готовы к отражению атак и не собираются отдавать в руки украинских террористов ядерный объект.

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