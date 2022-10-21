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В одном из районных центров Луганской Народной Республики планировалась серия терактов на объектах критической инфраструктуры. Для этой цели на территорию ЛНР была направлена диверсионная группа ВСУ, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Подробности готовящихся терактов не раскрываются, однако известно, что диверсанты уже нейтрализованы. Грамотно проведенные поисково-розыскные мероприятия позволили быстро обнаружить группу и пресечь ее деятельность.

Кроме того, спецслужбам удалось найти схрон, который готовился специально на случай организации терактов и диверсий на территории ЛНР. В нем хранилось оружие натовского образца, взрывчатка, экипировка, медикаменты, боеприпасы и подробные карты местности. Все это изъято из тайника. Отмечается, что боевики замаскировали схрон и заминировали подходы к нему, однако сотрудники спецслужб все же сумели до него добраться.

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