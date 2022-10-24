Военная доктрина России исключает нанесение ядерных ударов по странам, которые не имеют стратегических вооружений. Однако если Соединенные Штаты и НАТО будут в том же духе вмешиваться в конфликт на Украине, Москва заявит ядерный ультиматум, рассказал военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, сейчас Россия не собирается наносить удары по Украине или аэродромам в Польше, как уже несколько недель подряд рассказывает Запад. Она понимает, что подобные атаки приведут к ядерной войне и катастрофическим последствиям для всего мира.
Но США слишком активно пытаются оказывать влияние на конфликт, из-за чего РФ может счесть Вашингтон его стороной. В этом случае она поставит ультиматум.
«Он будет таким: либо вы вылезаете из этой войны, мы все вместе заканчиваем ее и садимся за стол переговоров, либо мы просто по вам, как по участникам конфликта, наносим полноценный ракетно-ядерный удар, потому что нам все равно нечего больше терять», – цитирует эксперта портал Pravda.ru.