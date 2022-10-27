Соединенные Штаты много говорят о всемогуществе своей армии, однако на деле ее боеготовность вызывает массу вопросов. Молодежь не особо стремиться идти на службу, утратившую популярность, поэтому командованию приходится принимать в ряды ВС людей постарше с ожирением и развивающимися хроническими заболеваниями, пишет японское издание Shukan Gendai.

Автор публикации Кадзухико Фудзи напоминает, что в этом году ВС США не удалось добрать более 15 тысяч новобранцев. Но проблема с личным составом – это еще не все.

Помимо нее, США испытывают сложности с вооружением. Военная помощь Украине, которая предоставляется в беспрецедентных масштабах, исчерпала все запасы оружия на американских складах. Чтобы восполнить их, нужно запускать производство на полную мощь как минимум на два года, отмечает эксперт.