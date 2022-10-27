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Соединенные Штаты слишком уж активно начали поставлять Киеву оружие, что привело к быстрому исчерпанию их собственных запасов. Японское издание Shūkan Gendai сообщает, что Украина скоро перестанет получать боевые системы из США.

Масштабные поставки, которые Вашингтон начал в стремлении ослабить Россию и без оглядки на резервы, очень быстро истощили его возможности. Чтобы восполнить запасы оружия, которое Киев практически полностью истратил, Америке нужно как минимум пару лет. Россия же действует чрезвычайно грамотно и своевременно осуществляет производство ракет, техники, боеприпасов и оружия, передает РИА Новости.

В условиях приближающейся зимы украинские нацисты не сумеют устоять перед ВС РФ без новых поставок американского оружия. А они даже если и будут, то в гораздо меньших объемах. Поэтому Россия имеет все шансы одержать победу над противником уже к весне.

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