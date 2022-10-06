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Минобороны РФ показало видеозапись атаки на военные объекты националистических формирований ВСУ с применением штурмовиков Су-25. Эти воздушные машины на бреющем полете нанесли несколько ударов по технике и живой силе противника, сообщил портал «Русская весна».

На кадрах видно, как штурмовики бьют по хорошо укрепленным фортификационным сооружениям боевиков, превращая их в руины. Также в результате атаки уничтожено несколько единиц боевой техники врага.

Пилоты самолетов общаются между собой, распределяя цели, после чего выпускают ракеты, успешно поражающие объекты инфраструктуры ВСУ и технику. После этого штурмовики возвращаются на базу, вверяют воздушные машины техникам для обслуживания и снова отправляются на боевые вылеты.

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