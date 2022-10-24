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Штурмовики Су-25 ВКС РФ получили от беспилотного аппарата «Орлан-30» координаты местоположения колонны украинской техники и нанесли по ней разящий удар. В результате были уничтожены бронеавтомобили Husky TSV и гражданские машины, используемые боевиками ВСУ. Кроме того, ликвидировано не менее 80 военнослужащих армии противника.

Утром в понедельник ВСУ снова бросили две роты в сопровождении техники к населенным пунктам Пятихатки и Борозенское, где располагаются крупные укрепрайоны российских войск. Боевики рассчитывали на эффект внезапности, однако были быстро обнаружены разведывательным беспилотником «Орлан-30».

Удары по противнику сперва нанесли штурмовики Су-25, а затем в дело включились РСЗО «Смерч» и гаубицы «Гиацинт-Б». Очередная атака боевиков на Херсонском направлении захлебнулась, ВСУ снова подсчитывают потери.

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