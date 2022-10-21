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Глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что за последние 10 дней ракетами и дронами-камикадзе «Герань-2» было повреждено около 400 инфраструктурных объектов в 16 регионах страны. Причем несколько десятков из них относятся к энергетической сфере.

При этом власти Украины все еще контролируют ситуацию, хотя делать это с каждым днем все тяжелее, сообщил премьер-министр. Он также отметил, что за период с 10 по 20 октября было зафиксировано множество кибератак.

Шмыгаль сообщил, что в восстановлении разрушенных объектов Украине помогают западные страны. Так, Дания взялась за организацию отопительного сезона в Николаеве и на всей территории региона, а Голландия и Соединенные Штаты выделили около 130 миллионов долларов.

Удары по энергетической инфраструктуре Украины вынудили Киев начать веерные отключения электричества в ряде центральных областей. Также власти страны призывают граждан экономно расходовать электроэнергию, чтобы не создавать повышенную нагрузку на сеть.

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