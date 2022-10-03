КНДР продолжает испытания своих баллистических ракет. Пуск снаряда 1 октября зафиксировали южнокорейские военные. Об этом сообщают “Известия” со ссылкой на информационное агентство Yonhap.

Каковы характеристики запущенной ракеты, неизвестно – в сообщении они не приводятся. Известно лишь, что Северная Корея осуществила запуск в сторону Японского моря. В этом направлении страна запускает ракеты регулярно. В этой связи японский телеканал NHK сообщил, что снаряды (в сообщении говорится о нескольких ракетах) упали вне исключительной экономической зоны Японии, пролетев 400 километров. Данных о каком-либо ущербе нет.

По словам официальных лиц Японии, КНДР за последнее время серьёзно увеличила запуск баллистических ракет – за неделю было проведено пять запусков. При этом японская пресса уверят, что за несколько лет ракеты Северной Кореи претерпели существенные изменения – их модернизировали так, что снаряды стало сложнее перехватить.

Несмотря на увеличение запусков баллистических ракет, в США не видят в таких испытаниях серьёзной угрозы для изменения баланса сил в регионе.