Ракетные испытания КНДР стали проходить всё чаще. Береговая охрана Японии сообщила, что Северная Корея 6 октября запустила ещё две ракеты. Они были выпущены с 15-минутным интервалом в сторону Японского моря – передаёт ТАСС.

Обе ракеты упали за пределами исключительной экономической зоны Японии. Тем не менее местное правительство заявило, что такие испытания несут угрозу безопасности страны. Власти предупредили рыболовецкие суда о том, чтобы те ни в коем случае не приближались к обломкам снарядов.

По данным японский властей, с начала года КНДР провела уже больше двух десятков запусков баллистических ракет. В прошлые годы Северная Корея также проводила подобные испытания. В Японии отмечают, что за несколько лет ракеты значительно модернизировали – они стали летать дальше и их стало сложнее отслеживать. В то же время в США полагают, что испытание КНДР баллистических ракет не ведёт к существенному изменению баланса сил в регионе.