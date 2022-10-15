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Пленный сержант националистического батальона «Азов» (террористическая организация, запрещенная в России) Михаил Швец рассказал РИА Новости о мародерах среди украинских пограничников. По его словам, военнослужащим очень уж хотелось «стать богатыми» по возвращению домой.

Пограничники, которые служили в Мариуполе, в буквальном смысле вычищали городские магазины, унося из них ювелирные украшения и золото, мобильные телефоны и планшеты, деньги из кассовых аппаратов и многое другое.

С одним особо жадным пограничником даже случился курьезный случай. Он извлек из своей разгрузки бронепластину, а вместо нее уложил туда мешок с двумя или тремя килограммами золота. Но по иронии судьбы именно в этот мешок попала снайперская пуля, которая убила боевика.

Швец рассказал, что «азовцы» забирали в магазинах только продовольствие. Когда они спрашивали, зачем пограничники занимаются мародерством, те отвечали, что хотят быть богатыми, когда уедут домой.

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