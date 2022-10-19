Ижевский механический завод, который входит в концерн “Калашников”, начнёт серийное производство новых российских пистолетов “Удав” уже в следующем году. При том, что официально на вооружение его не приняли. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседника агентства, такой вариант производства иногда применяется. В качестве примера в материале приводится советский опыт: артиллерийская установка “Нона” сначала была “обкатана” войсками в Афганистане и только потом принята на вооружение.

Ижевский завод уже получил всю необходимую документацию. Сейчас идут подготовительные мероприятия для производства оружия, уточнил источник РИА “Новости”.

Установочные партии “удавов” в войска направляли ещё в 2019 году. Тогда пистолет получил положительные отзывы. Одна из его отличительных особенностей – особая конструкция магазина. Она позволяет визуально и тактильно определять, сколько в нём осталось патронов. Пистолет может использовать боеприпасы калибра 9х21 мм. Ёмкость магазина – 18 патронов. Предполагается, что в будущем “удавы” заменят использующиеся сейчас в армии пистолеты Макарова.