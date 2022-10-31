Сенатор Алексей Пушков язвительно отреагировал на новость об оружии, которое Финляндия должна была поставить Украине, но оно осело у криминальных элементов. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на телеграм-канал члена Совета Федерации РФ.

Пушков назвал информацию о контрабанде оружия для киевского режима “полезной для финских политиков и граждан, чтобы не было особых иллюзий”. Ранее Национальное бюро расследований Финляндии рассказало о том, что изучает пути, по которым оружие из страны поставляется на Украину, поскольку есть факты, что оно попадает в руки преступникам.

О том, что не всё оружие, которое коллективный Запад поставляет на Украину, доходит до конечного адресата, эксперты и политики заявляли ранее. В частности, вооружение, предназначенное Киеву, уже находили в ряде европейских государств. Проблему с поставками вооружения признают и в США. Там даже разработали план мероприятий, реализация которых позволит лучше следить за западным вооружением, переданным в распоряжение ВСУ.