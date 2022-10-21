ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды» и «промывания мозгов жителям страны».

Он заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины навсегда. Киевский режим намерен сделать основными украинский и английский языки, причем определенные меры для этого уже предпринимаются. К примеру, государственный канал FreeДом уже активно переводится с русского на английский.

«Насаждать сюда вот эти российские нарративы — это очень-очень опасная вещь. Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», – высказался Данилов.

Он также пожаловался, что его точки зрения придерживаются далеко не все жители Украины. Даже многочисленные эксперты на государственных телеканалах продолжают говорить на русском, не особо прислушиваясь к маниакальным заявлениям главы СНБО.

Вам может понравиться

Депутат Верховной рады Кучеренко предложил украинцам задуматься о “тепловой миграции”

Украинцам не стоит забывать о «тепловой миграции» накануне зимы, которая обещает быть чрезвычайно сложной, заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. Он также отметил, что граждане должны быть готовы к самому

Аналитики подсчитали, что удары дронов-камикадзе “Герань-2” Украине обходятся гораздо дороже, чем России

России выгодно использовать беспилотники иранского производства для ударов по объектам на Украине, так как Киеву приходится тратить на них ракеты ПВО, обходящиеся дороже дронов-камикадзе. Такой вывод сделали эксперты британского издания

СП: Становится ясно, какой груз доставили в Польшу для Украины из Великобритании, Австралии и США

Четыре военно-транспортных самолета, прибывших в Польшу из Австралии и Соединенных Штатов, привезли не только оружие. Обозреватель портала «Свободная пресса» Игорь Моисеев считает, что вместе с боевыми системами для Украины Запад