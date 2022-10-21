Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов назвал русский язык «элементом враждебной пропаганды» и «промывания мозгов жителям страны».

Он заявил, что русский язык должен исчезнуть с территории Украины навсегда. Киевский режим намерен сделать основными украинский и английский языки, причем определенные меры для этого уже предпринимаются. К примеру, государственный канал FreeДом уже активно переводится с русского на английский.

«Насаждать сюда вот эти российские нарративы — это очень-очень опасная вещь. Якобы мы с ними должны друг друга понять, какие они, что они. Смотрите: нам от них ничего не надо. Пусть они от нас отцепятся, пусть идут на свои болота и квакают на своем русском языке», – высказался Данилов.

Он также пожаловался, что его точки зрения придерживаются далеко не все жители Украины. Даже многочисленные эксперты на государственных телеканалах продолжают говорить на русском, не особо прислушиваясь к маниакальным заявлениям главы СНБО.