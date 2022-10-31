Житель китайской провинции Шаньдун пожаловался, что его компьютер слишком запылился и покрылся грязью. Помочь мужчине решила его двухлетняя дочь. Она опрокинула ноутбук в таз с водой и тщательно вымыла его с мылом, сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание SCMP.

За мытьем ноутбука девочку застала мать, которая вернулась с работы. В ванной она увидела идиллическую картину – ребенок закончил с портативным компьютером и мыл себе руки, проверяя, чистые ли они.

Мать хотела наказать девочку, но решила, что та слишком мала, чтобы осознавать свои поступки. Ноутбук был тщательно высушен, но включить его уже не удалось, так как пребывание в воде было слишком длительным. Видео с решившей помочь отцу дочерью набрало 100 млн просмотров и огромное множество комментариев. В них многие рассказали, что их дети тоже демонстрировали склонность к чистоте, пытаясь мыть смартфоны и другую технику.

«Эту девочку надо похвалить за внимательность и прилежность. В следующий раз пусть помоет мобильный телефон отца», – прокомментировал видео один из пользователей.