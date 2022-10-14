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Российские ВС готовы к отражению возможного штурма украинских вооруженных формирований в Херсонской области. Администрация областного центра предпринимает все необходимые меры для защиты горожан, так как отлично понимает, что в случае наступления противник задействует для массированных ударов дальнобойную артиллерию, рассказал военный журналист Роман Сапоньков.

Он также отметил, что в настоящий момент ситуация в Херсоне и области спокойная. На протяжении минувших 24 часов был зафиксирован только один прилет. Не исключено, что это связано с недавними ракетными ударами ВС РФ по критической инфраструктуре Украины.

Эти атаки ввергли Киев в панику, заставили его приостановить попытки наступления с обстрелами Херсона и других населенных пунктов региона, а также подняли боевой дух российских военнослужащих.

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