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В Польшу почти каждый день прибывают военно-транспортные самолеты из Южной Кореи, которые доставляют вооружение и технику для Украины. В основном они пока привозят боеприпасы натовского калибра 155 миллиметров для западного оружия, уже используемого ВСУ. Но в скором времени поставки станут более разнообразными, рассказал портал Avia.Pro.

Так, Сеул намерен отправить Киеву переносные ЗРК, бронеавтомобили, зенитно-ракетно-пушечные комплексы Biho, являющиеся практически копией российских ЗРПК «Панцирь-С».

Все это вооружение для Украины уже оплачено Соединенными Штатами. Вашингтон выделил почти 3 миллиарда долларов на эти цели, поэтому транспортные самолеты доставляют грузы в Польшу, откуда они потом тайными путями перебрасываются в соседнюю Украину.

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