Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы, вероятно, будут получать отсрочку от мобилизации на общих основаниях. Во всяком случае такую инициативу планируется внести на рассмотрение нижней палаты парламента. Об этом пишут “Известия” со ссылкой на одного из авторов соответствующего законопроекта, депутата Сергея Миронова.

Сейчас депутаты и сенаторы освобождены от мобилизации, однако, по словам Миронова, запрос общества на справедливость будет достигнут, если парламентариев будут призывать в ВС РФ на общих основаниях.

Другой депутат Виталий Милонов ранее рассказывал, что некоторые народные избранники желали бы стать добровольцами и уехать в зону проведения специальной военной операции. Однако это бы противоречило регламенту работы Госдумы – за прогулы депутатам грозит дисциплинарная ответственность. Милонов также сообщал, что в этой связи необходим закон, который будет убирать “бронь” с депутатов.