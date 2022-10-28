Часть мобилизованных жителей Рязанской области, которые сейчас проходят переподготовку на полигоне в Сельцах уже получили на банковские карты по 100 тысяч рублей обещанной единовременной выплаты. Об этом в Сети рассказали их родственники.

Так, Анна Л. сообщила, что очень волновалась, что ее брат так и не получит выплату. Однако и ему, и знакомому семьи деньги уже поступили на карты.

Жительница региона Марина Шутова также рассказала, что ее сын получил 100 тысяч рублей. Она отметила, что раньше на карту мобилизованного пришло 3 тысячи, но 26 октября на карту прислали и единовременную выплату.

«До этого он получил всего три тысячи рублей и мы думали, что на этом все», – пояснила женщина.

Согласно постановлению правительства региона, все мобилизованные должны получить по 100 тысяч до 1 ноября.