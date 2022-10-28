Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Часть мобилизованных жителей Рязанской области, которые сейчас проходят переподготовку на полигоне в Сельцах уже получили на банковские карты по 100 тысяч рублей обещанной единовременной выплаты. Об этом в Сети рассказали их родственники.

Так, Анна Л. сообщила, что очень волновалась, что ее брат так и не получит выплату. Однако и ему, и знакомому семьи деньги уже поступили на карты.

Жительница региона Марина Шутова также рассказала, что ее сын получил 100 тысяч рублей. Она отметила, что раньше на карту мобилизованного пришло 3 тысячи, но 26 октября на карту прислали и единовременную выплату.

«До этого он получил всего три тысячи рублей и мы думали, что на этом все», – пояснила женщина.

Согласно постановлению правительства региона, все мобилизованные должны получить по 100 тысяч до 1 ноября.

Вам может понравиться

Побывавший в плену боец ДНР Егильницкий рассказал, что депутаты Украины не хотят мира

Киев не хочет мира, он рассчитывает только на победу, рассказал РИА Новости освобожденный из украинского плена военнослужащий армии ДНР Владислав Егильницкий. Он пояснил, что в лагерь военнопленных «Запад-1» приезжала делегация

Израиль нанёс удар крылатыми ракетами по объектам в Сирии

Израильские ВВС совершили очередной налёт на сирийские военные объекты. Два самолёта F-16 выпустили крылатые ракеты в сторону Дамаска. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой на российский Центр по примирению

Нехватка запасов оружия затронула европейских союзников Украины

Нехватка запасов оружия и производственных мощностей в странах Европы ставит перед союзниками Украины трудный выбор, поскольку им приходится совмещать продолжение «военной помощи» Киеву с риском утраты боеспособности собственных войск. Об