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Киев в течение последних суток пытался атаковать на трех направлениях одновременно, но везде потерпел неудачи, рассказало Минобороны РФ. Представители ведомства также отметили, что ВСУ понесли серьезные потери в технике и живой силе, передает портал “Русская весна”.

Так, на Николаево-Криворожском направлении попытка прорвать оборону населенных пунктов Правдино, Безводного, Саблуковки, Пятихатки и Суханово обернулась полным провалом. Российские ВС организовали противнику «горячую встречу» и ликвидировали 130 военнослужащих ВСУ.

В районе Куземовки, что в Луганской Народной Республике, украинских боевиков ожидал точно такой же результат. Наступление на Купянском направлении с треском провалилось, имеются потери танков и бронеавтомобилей.

Кроме того, ВСУ предприняли очередные попытки наступления на Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях, где их уже ожидала российская артиллерия. Мощные удары заставили противника бежать, бросая на ходу технику и оружие, а также оставляя на поле боя убитых и раненых сослуживцев.

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