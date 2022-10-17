Украинские войска намерены наступать на Мелитополь, Бердянск и, возможно, Энергодар. Для этого они начинают стягивать силы в Запорожье. На этом фоне российская армия ведёт бои в этом регионе. Об этом сообщает издание “Русская весна” (“РВ”).

Отмечается, что украинская армия продолжает прощупывать оборону ВС РФ с помощь групп диверсантов и разведчиков. По данным издания, каждый день выявляются группы численностью не больше десяти человек, которые стараются проникнуть за линию фронта и закрепиться на разных участках. Уточняется, что только за пару дней было выявлено десять таких формирований. Все они были накрыты плотным артиллерийским огнём. Как правило, диверсионные группы обнаруживают с помощью квадрокоптеров.

Пока украинские военные пытаются проникнуть за линию фронта, с российской стороны идёт постоянный обстрел позиций ВСУ с помощью авиации и артиллерии. Удары наносятся по скоплениям противников.