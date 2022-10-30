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Сразу несколько бронегрупп ВСУ потерпели огневое поражение под Херсоном. Российские войска своевременно обнаружили попытку атаки противника и нанесли ему разящие удары из реактивных систем залпового огня, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты уточнили, что наступление ВСУ началось со стороны Давыдова Брода. В окрестностях поселка Брускинское удары по противника нанесла российская авиация. Самолеты ВКС, работая в связке с РСЗО, ликвидировали несколько десятков боевиков, а также уничтожили не менее 10 единиц БМП, БТР и легких пикапов с пулеметами на крыше.

Брускинское Киев атаковал два раза за минувшие сутки, но потерпел неудачу. Также ротные тактические группы пытались наступать в направлении Пятихаток, Мылового, Суханова и ряда других населенных пунктов. Российские ВС отразили все атаки и заставили боевиков ВСУ отойти на исходные позиции.

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