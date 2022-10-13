ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

13 октября в Тернопольской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях прогремели мощные взрывы в результате ракетной атаки ВС РФ. За несколько минут до этого боезаряды, летящие на Запад Украины были замечены неподалеку от границы с Молдавией.

Жители западных областей опубликовали множество фото и видео, однако по ним точно установить места прилетов не представляется возможным. Впрочем, можно предположить, что ракетные удары наносились по энергетической или транспортной инфраструктуре, как 10 и 11 октября.

Очевидцы также сняли на видео попытку украинской ПВО сбить российские ракеты. Зенитно-ракетный комплекс своевременно обнаружил опасность, однако ликвидировать боезаряд не сумел. Это подтверждает моральное и физическое устаревание средств противовоздушной обороны Украины.

Вам может понравиться

МК рассказал, почему перед встречей Путина с Эрдоганом прекратились ракетные удары по Украине

На 13 октября запланирована встреча российского президента Владимира Путина с турецким лидером Тайипом Эрдоганом. Многие аналитики связывают именно с ней затишье на Украине, которое образовалось после двухдневных ракетных ударов по

Франция усилит военное присутствие на восточных границах НАТО

К началу ноября французские вооружённые силы должны усилить группировку войск на восточных границах НАТО. В частности, в Румынию планируется направить танки и бронетранспортёры, в Литву – истребители, а в Эстонию

Mash: Российские ВС прорвали оборону ВСУ под Артемовском

Российские ВС продолжают наступление на Артемовск (после переименования в ходе «декоммунизации» – Бахмут»). Они уже прорвали линию обороны ВС и закрепились в населенном пункте Иванград, что на самой окраине города.