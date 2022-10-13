13 октября в Тернопольской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях прогремели мощные взрывы в результате ракетной атаки ВС РФ. За несколько минут до этого боезаряды, летящие на Запад Украины были замечены неподалеку от границы с Молдавией.

Жители западных областей опубликовали множество фото и видео, однако по ним точно установить места прилетов не представляется возможным. Впрочем, можно предположить, что ракетные удары наносились по энергетической или транспортной инфраструктуре, как 10 и 11 октября.

Очевидцы также сняли на видео попытку украинской ПВО сбить российские ракеты. Зенитно-ракетный комплекс своевременно обнаружил опасность, однако ликвидировать боезаряд не сумел. Это подтверждает моральное и физическое устаревание средств противовоздушной обороны Украины.