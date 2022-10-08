Портал «Русская весна» сообщил о массированном ракетном ударе ВСУ по Иловайску в ДНР, назвав это атакой на территорию РФ. Военные корреспонденты также опубликовали фотографии пожара, вспыхнувшего на топливном складе города после попадания в него ракеты.

Фото и видеозаписи последствий атаки размещают в Сети и жители города. Они рассказывают, что возгорание началось сразу после взрыва. В настоящий момент, по данным множества источников, пламя уже потушено.

Напомним, что Киев регулярно обстреливает мирные города на территориях ДНР и ЛНР с 2014 года. Именно эти удары стали причиной начала специальной военной операции, цель которой – прекращение геноцида жителей региона, а также демилитаризация Украины. В настоящий момент Донецкая и Луганская области уже являются частью России.