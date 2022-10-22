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Киев 19 октября дважды бросал свои войска в наступление на Бериславском направлении, однако об раза подразделения ВСУ были разгромлены.

Одна из атак была организована из Новой Каменки в район населенного пункта Суханово. Этот план был разгадан, российские ВС встретили врага мощными артиллерийскими ударами, заставив его спасаться бегством.

Боевики стремились покинуть поле боя настолько быстро, что даже не собрали своих погибших. Мало того, они бросили и раненых, сообщив, что для них не остается места на броне.

В ходе еще одной атаки 8 боевиков попали в плен к 126-й бригаде ВС РФ. Также российские военные подобрали двоих брошенных на поле боя раненых и доставили их в свое расположение.

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