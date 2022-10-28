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ВСУ осуществляют наступление на тех участках фронта, где обнаруживают для себя окно возможностей. Но осеняя погода скоро разрушит их планы, рассказали военные корреспонденты Сергей Шилов и Александр Харченко.

Они отметили, что на Северном фронте Киев регулярно предпринимает разведки боем, чтобы обнаружить уязвимости в оборонительных порядках ВС РФ. Но сделать этого не удается, так как российские войска своевременно обнаруживают противника и обращают его в бегство ударами артиллерии и авиации.

Осень, по мнению авторов публикации, внесет коррективы в планы ВСУ. Кроме того, на фронт подойдут подразделения мобилизованных, которые существенно усилят оборону ВС РФ. Поэтому сейчас важно продержаться хотя бы 2-3 недели, не давая Киеву ни единого шанса на успешный прорыв.

Военкоры также сообщили, что в рядах ВСУ становится все больше иностранных наемников. В радиоперехватах постоянно звучат английский, польский и другие языки.

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