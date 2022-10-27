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В Запорожье гремят взрывы, на нескольких объектах произошло возгорание после атаки барражирующими боеприпасами «Герань-2» или крылатыми ракетами, пишет портал «Русская весна».

Военные корреспонденты ссылаются на местных жителей, которые в мессенджерах и социальных сетях публикуют видеозаписи и фотографии последствий атаки. Какие именно объекты поражены, на данный момент неизвестно.

Напомним, что ВС РФ с 10 октября активно атакуют энергетическую инфраструктуру Украины. Уже уничтожено 40 процентов электростанций, что привело к веерным отключениям света. Президент Зеленский призвал граждан экономить электричество, чтобы не создавать сильную нагрузку на остатки энергетической системы страны.

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