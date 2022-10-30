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Страшные кадры публикует издание “Русская весна” (“РВ”). Утверждается, что на видео танк пытается раздавить российского военного. На видеозаписи имеется плашка, судя по которой можно предположить, что ролик был распространён украинской стороной.

На кадрах, снятых с беспилотного летательного аппарата, танк с опознавательными жёлтыми лентами ВСУ проводит манёвры, чтобы раздавить лежащего неподалёку раненого человека. Через беспилотный летательный аппарат корректируется этот процесс. Чем всё закончилось, доподлинно неизвестно: видео обрывается ещё пока боец жив. Где и когда была сделана запись, в сообщении “РВ” не уточняется.

В публикации “РВ” называется имя автора ролика – это “нацист-убийца Стерненко”, которого “выпустили из тюрьмы”. “Именно с такими тварями, ставшими “элитой” Украины, воет армия России”, – говорится в сообщении “РВ”.

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