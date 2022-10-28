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Российская артиллерия на протяжении 10 суток подряд практически беспрерывно наносит удары по позициям ВСУ в Белогоровке, сообщил портал «Русская весна». Военные корреспонденты также показали кадры артиллерийских атак.

ВСУ отчаянно сопротивляются, однако под непрекращающимся огнем им все же большую часть времени приходится проводить в укрытиях, даже не задумываясь о возможном контрнаступлении.

Также портал отмечает, что точное место, где было сделано видео, уточнить не удалось, а от Минобороны РФ официальной информации по поводу обстрела позиций ВСУ в Белогоровке пока не поступало.

Напомним, что украинские ВС периодически пытаются переходить в наступление на Николаево-Криворожском направлении, однако все их попытки заканчиваются крахом, так как прорвать российскую оборону не удается.

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