В Лимане все еще продолжаются ожесточенные бои, хотя украинская армия уже вошла в город, заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Его заявление вызывает целый ряд сомнений, так как российские источники, включая Минобороны, уже сообщили об отводе войск из Красного Лимана. Подразделения организовано переместились на заранее подготовленные запасные позиции, а также вывезли раненых, передает портал «Русская весна»,

Также об отводе войск из города сообщал телеграм-канал WarGonzo. Он отмечал, что боевики ВСУ уже находятся в центре Красного Лимана и проводят карательную операцию в отношении местного населения. Скорее всего, они так же, как и в Балаклее, намерены устроить этнические чистки.