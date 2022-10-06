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В ночь на 6 октября отряд специального назначения группировки ВС РФ «Отважные» уничтожил расчет ПТУР вооруженных формирований Украины, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты сообщают, что противник был обнаружен в лесном массиве под Белогоровкой. Боевики планировали нанести удары по российским ВС, однако сделать этого не успели, спецназовцы оказались быстрее.

Напомним, что на Краснолиманском направлении продолжаются боевые действия, несмотря на отход российских войск из города. Ранее сообщалось, что оставлять Лиман на длительное время никто не собирается, Россия вернет все территории, оккупированные боевиками ВСУ и достигнет всех целей специальной военной операции после завершения частичной мобилизации.

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