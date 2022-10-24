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На Краснолиманском направлении спецназ группировки войск ВС РФ «Отважные» задействует реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» для уничтожения противника. Он срывает все попытки контрнаступления ВСУ, не давая им опомниться от беспрерывных залпов.

Портал «Русская весна» сообщает, что «Отважные» отлично знают местоположение всех позиций противника. Также они внимательно отслеживают любые его перемещения, используя разведывательные беспилотные аппараты и квадрокоптеры. Благодаря этому любые попытки наступления ВСУ мгновенно пресекаются мощными ударами «Градов».

Напомним, что на Украине продолжается специальная военная операция ВС РФ. В настоящий момент основные бои проходят на Краснолиманском и Артемовском направлениях на Донбассе, а также в Херсонской области, где Киев ежедневно несет огромные потери в самоубийственных попытках провести наступление.

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