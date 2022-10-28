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Российские ВС внезапно для противника начали наступательную операцию под Сватово и Кременной. Сразу с трех направлений в атаку пошли подразделения группировки войск «Отважные» и Западного военного округа, пишет портал «Русская весна».

На юге Сватовско-Кременского участка фронта группировка «О» освободила Макеевку. Также два подразделения, которые вели наступление отдельно от основных сил, заняли населенные пункты Невское и Новосадовое.

На окраинах поселков Терны и Торское уже появились танковые и артиллерийские подразделения ВС РФ, которые наносят мощные удары по позициям противника, пока еще оказывающего ожесточенное сопротивление. Киев пытался отвечать контратакующими действиями, но российские войска вынудили его отступать на исходную

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