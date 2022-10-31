30 октября подразделение разведки ВС РФ обнаружило позиции противника в непосредственной близости от населенного пункта Марьинка. Они сразу же навели на укрепрайон украинских боевиков огонь танковых батальонов, сообщает портал «Русская весна».

На сайте появилась видеозапись боевой работы разведчиков. Бойцы не ограничились корректировкой танкового огня, а пошли на штурм укреплений противника. Они выждали, пока первые снаряды спровоцируют панику боевиков и внезапно ворвались в окопы, заставив украинских военных спасаться бегством.

Напомним, что 30 октября российские ВС также заняли часть населенного пункта Павловка на Угледарском направлении. По словам блогера Владлена Татарского, союзные силы на этом участке фронта действуют эффективно, но пока слишком медленно. Впрочем, это не мешает им добиваться успеха.