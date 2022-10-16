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Один из украинских боевиков выложил в Сеть видеозапись с уничтоженной на Херсонском направлении бронетехникой ВСУ. На кадрах видны британский бронеавтомобиль Husky TVS, а также «Козак-5» украинского производства.

Портал «Русская весна» прокомментировал ролик, сообщив, что это результаты очередной самоубийственной попытки ВСУ начать наступление на Херсон неподалеку от населенного пункта Давыдов Брод.

Украинские боевики попытались пойти в атаку на Бериславском направлении малыми силами на бронеавтомобилях, прощупывали оборону ВС РФ, однако попали под удары артиллерии и авиации. Это вынудило их спасаться бегством, бросив на поле боя искореженную технику.

Напомним, что такого же результата украинские военные добились и на других участках Херсонского направления. Однако эксперты считают, что пока расслабляться еще рано, так как Киев продолжит попытки.

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