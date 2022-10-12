Украинские ВС не сделали выводы из массированных атак ВС РФ и продолжают обстреливать российскую территорию. На этот раз под удар попал Белгород, однако ПВО сработала четко и перехватила все ракеты противника, рассказал портал «Русская весна».

Военные корреспонденты рассказали, что целью ВСУ были мирные жители приграничных регионов РФ. Националистические формирования пытались атаковать их, но противовоздушная оборона сбила все боезаряды прямо над городом. Местные жители рассказали о нескольких взрывах, прогремевших в воздухе.

Кроме того, ВСУ ударили по Киевскому району Донецка, шестью 155-миллиметровыми артиллерийскими снарядами. Огонь велся из Орловки – населенного пункта, который находится под контролем украинской армии.