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Как и предсказывал представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов, украинские ВС попытались прорваться на территорию региона. В их рядах было большое количество иностранных наемников, для которых этот бой оказался последним, пишет сайт «Русская весна».

Военные корреспонденты также выложили в Сеть видеозапись сражения, в котором российские ВС оказались на голову сильнее. Они своевременно выявили попытку наступления врага и дали достойный ответ. Часть боевиков и наемников ВСУ оказались в плену, остальные ликвидированы.

Кроме того, бойцы ВС РФ взяли в качестве трофея бронетранспортер M113 производства США, уничтожили украинский танк и целую колонну западной техники, используемой противником. Военкоры подчеркнули, что официальная информация по данной попытке Киева прорвать оборону должна появиться в ближайшее время.

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