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Попытка Киева контратаковать в Херсонской области завершилась крупными потерями в живой силе и технике. Портал «Русская весна» опубликовал видеозапись с горящими боевыми машинами противника.

Военные корреспонденты сообщили, что охваченная огнем бронетехника противника – это результат эффективной боевой работы артиллерийских подразделений ВС РФ. Движущиеся к позициям союзных сил боевые машины обнаружил беспилотный аппарат, который наводил огонь орудий, а также сделал опубликованное на сайте видео.

На Херсонском направлении продолжаются ожесточенные бои, Киев пытается организовать масштабное контрнаступление, но его атаки заканчиваются разгромами. Несмотря на это, Генштаб ВСУ пытается в сводках изображать успешные действия своей армии.

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