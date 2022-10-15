Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» наглядно продемонстрировал боевую работу дронов-камикадзе Shahed-136 в ходе спецоперации на Украине. Видео с атакой барражирующего боеприпаса снял один из военнослужащих ВС РФ.

На кадрах видно, как беспилотный аппарат заходит на цель. Одновременно с этим раздаются выстрелы – боевики ВСУ заметили дрон и попытались попасть в него из автоматов. Но эта их затея провалилась, так как через мгновение БПЛА достигает цели и раздается мощный взрыв. На месте атаки вспыхивает пожар, в небо вздымается столб черного дыма.

Напомним, что украинские ВС используют в боевых действиях только вооружение и технику, которые предоставляем им Запад. Подавляющее большинство оружия, которое досталось Киеву в наследство от СССР, уже уничтожено.

Вам может понравиться

Минобороны РФ выложило в Сеть кадры работы ударных беспилотников на Николаево-Криворожском направлении

Главное военное ведомство РФ наглядно продемонстрировало боевую работу барражирующих боеприпасов «Ланцет» на Николаево-Криворожском направлении. Эти дроны российского производства могут уничтожать цели с дистанции в 40 километров и успешно используются для

Машинисты рассказали, как спасали от огня поезд после взрыва на Крымском мосту

Машинисты железнодорожного состава Юрий Квашнин и Виктор Прошин быстро сориентировались в ситуации после мощного взрыва на Крымском мосту. В их задачу входило спасение поезда и они с ней отлично справились.

ВС РФ нанесли высокоточные ракетные удары по Харькову и Харьковской области

Вечером, 13 октября, на Украине вновь сработали сирены воздушной тревоги. Под очередные ракетные удары ВС РФ попали объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской области. Атаку подтвердил глава администрации Харькова Игорь Терехов.