Портал «Русская весна» наглядно продемонстрировал боевую работу дронов-камикадзе Shahed-136 в ходе спецоперации на Украине. Видео с атакой барражирующего боеприпаса снял один из военнослужащих ВС РФ.

На кадрах видно, как беспилотный аппарат заходит на цель. Одновременно с этим раздаются выстрелы – боевики ВСУ заметили дрон и попытались попасть в него из автоматов. Но эта их затея провалилась, так как через мгновение БПЛА достигает цели и раздается мощный взрыв. На месте атаки вспыхивает пожар, в небо вздымается столб черного дыма.

Напомним, что украинские ВС используют в боевых действиях только вооружение и технику, которые предоставляем им Запад. Подавляющее большинство оружия, которое досталось Киеву в наследство от СССР, уже уничтожено.