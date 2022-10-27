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Мобилизованные россияне продолжают проходить курс переподготовки на полигонах страны. Так, морские пехотинцы обучают их использованию квадрокоптеров Mavic для разведывательных целей, а также постановке помех для радиосигналов противника.

Маневры с беспилотными аппаратами и станциями радиопомех проводятся на одном из полигонов Калининградской области. Инструкторы из числа военнослужащих морской пехоты объясняют устройство дронов Mavic, которые оснащены целым рядом датчиков. Они способны отслеживать уровень заряда аккумулятора, а также устанавливать расположение объектов и определять точное расстояние до них.

Напомним, что частичная мобилизация в России началась 21 сентября согласно указу президента Владимира Путина. В настоящий момент призыв касается только граждан, имеющих боевой опыт, а также относящихся к категориям А, Б или В.

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