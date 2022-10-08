Командующий группировки войск «Отважные» принимает непосредственное участие в разработке планов по уничтожению позиций боевиков ВСУ. Портал «Русская весна» опубликовал соответствующее видео, а также сообщил об успешном выполнении бойцами поставленных задач.

Боевики ВСУ не давали покоя российским военным, внезапно появляясь несколькими диверсионными группами, вооруженным противотанковыми ракетными комплексами Javelin. Было принято решение найти их и уничтожит, план операции разрабатывался с непосредственным участием командующего.

Первым делом российские военные вычислили квадрат, откуда чаще всего наносились удары. После этого позиции врага накрыли снаряды реактивной системы залпового огня «Ураган». С тех пор никакие диверсанты с ПТРК в районе не появлялись, отмечают военные корреспонденты.