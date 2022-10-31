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Командование украинской армии после объявления отбоя воздушной тревоги на территории Украины, рассказало новый анекдот. Киев заявил, что российские ВС выпустили 50 ракет по разным регионам страны, но ПВО «перехватила» 44 из них.

Заявление мгновенно стало вирусным и стремительно распространяется по Сети. Также пользователи делятся многочисленными фотографиями и видео «сбитий российских ракет». На них, впрочем, видны только украинские зенитные боезаряды, взрывающиеся в чистом небе.

Ни одной российской ракеты на записях и снимках нет, что доказывает очередную попытку ВСУ вести боевые действия с помощью лживой пропаганды.

Напомним, что утром понедельника ВС РФ атаковали ряд объектов критической инфраструктуры Украины в Харькове и других городах. Все ракеты достигли целей.

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