Учения «Барсук-2022» на полигоне в Новой Дембе в Польше можно считать подготовкой Варшавы к вторжению на Западную Украину. В маневрах принимают участие подразделения американских войск, которые поддержат Польшу в этом начинании, пишет портал «Русская весна».

Пока Варшава «корректирует» сроки начала операции по вторжению на Украину, она также пытается создать для ее реализации наиболее благоприятные условия. И для этого польские политики намерены использовать белорусов, которые прошли подготовку на территории страны и представляют собой хорошо обученные националистические бандформирования.

Они вполне могут превратиться из обычных бандитов в «белорусский народ». Все дело в том, что Светлана Тихановская, с треском проигравшая выборы действующему президенту Беларуси Александру Лукашенко и сбежавшая на Запад, призвала ЕС призвать «Объединенный переходный кабинет оппозиции» представителем того самого народа.

Если Евросоюз пойдет на такой шаг, последствия будут весьма серьезными. К примеру, ОКПБ начнет говорить о лица Минска и принимать решения о выходе из Союзного государства и ОДКБ. Это абсурд, но его с удовольствием поддержит Запад, который получит возможность назвать российские войска в Беларуси оккупационными и потребовать вывести их. А в случае отказа Москвы, который очевиден, оказать военную помощь оппозиционерам.

И вот тут «белорусский народ» задействует те самые бандитские формирования в качестве силового крыла, чтобы устраивать диверсии и провокации. Так, они вполне могут захватить один из населенных пунктов страны и устроить там резню, перекладывая вину на российские ВС. Можно не сомневаться, что красочные кадры военных преступлений моментально появятся в Сети.

Эти и подобные провокации дадут Западу возможность сформировать «миротворческие силы», главную роль в которых сыграет Польша. Это приведет фактически к разрушению белорусской государственности руками ее же граждан, так как и Тихановская со своей оппозицией, и ее свора из националистов тоже являются белорусами.