Населенный пункт Опытное – это еще один плацдарм ВСУ, с которого они годами обстреливали Донецк. Сейчас поселок является приоритетной целью ВС РФ, которые готовятся к штурму и проводят артподготовку, сообщает “Русская весна”.

Разрывы снарядов сейчас хорошо слышны в Макееве и в столице ДНР. Кроме того, Донецк в очередной раз попал под обстрел украинской армии, которая ударами по мирному населению города пытается отвлечь внимание ВС РФ, заставить их прекратить подготовку к штурму Опытного.

Напомним, что именно непрекращающиеся обстрелы Донецка стали одной из причин начала специальной военной операции. Ее целью является прекращение геноцида жителей Донбасса киевским режимом, а также денацификация и демилитаризация Украины.