ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Населенный пункт Опытное – это еще один плацдарм ВСУ, с которого они годами обстреливали Донецк. Сейчас поселок является приоритетной целью ВС РФ, которые готовятся к штурму и проводят артподготовку, сообщает “Русская весна”.

Разрывы снарядов сейчас хорошо слышны в Макееве и в столице ДНР. Кроме того, Донецк в очередной раз попал под обстрел украинской армии, которая ударами по мирному населению города пытается отвлечь внимание ВС РФ, заставить их прекратить подготовку к штурму Опытного.

Напомним, что именно непрекращающиеся обстрелы Донецка стали одной из причин начала специальной военной операции. Ее целью является прекращение геноцида жителей Донбасса киевским режимом, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Вам может понравиться

Появилось новое видео выведенного со съезда Компартии Китая Ху Цзиньтао

В Сети опубликована еще одна видеозапись инцидента, произошедшего на съезде Коммунистической партии Китая. Оно проясняет ситуацию с бывшим генсеком Ху Цзиньтао, пишет «Московский комсомолец». Авторы публикации напоминают, что на после

Опубликовано видео уклонения российского БПЛА “Герань-2” от зенитной ракеты ВСУ

Украинские боевики попытались сбить из переносного зенитно-ракетного комплекса российский барражирующий боеприпас «Герань-2», однако ракета прошла мимо воздушной цели. В Сети появилась видеозапись, на которой дрон-камикадзе ускользает от зенитного боезаряда. На

Россияне назвали Сочи, Краснодар и Санкт-Петербург лучшими городами для проживания зимой

Сервис «Работа.ру» задался целью найти самые комфортные города России для проживания в холодное время года. Он провел исследование, в котором приняли участие 3 тысячи жителей разных субъектов РФ, передает портал