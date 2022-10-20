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ВС РФ нанесли удар по целям в Николаеве с применением дронов-камикадзе «Герань-2». Местные жители сообщают о пожаре, вспыхнувшем в одном из районов города после мощного взрыва, что подтверждает поражение военной или критической инфраструктуры.

Украинские СМИ сообщают, что российские ВС задействовали несколько беспилотных аппаратов для атаки на Николаев, но некоторые из них попали под удар системы противовоздушной обороны. Впрочем, доверять этой информации нельзя, так как Киев регулярно «приписывает» устаревшей советской ПВО волшебные свойства и рассказывает об уничтожении практически всех воздушных целей.

Минобороны РФ информацию об ударах по Николаеву пока не подтверждает. Также в настоящий момент неизвестно, какие именно цели были поражены барражирующими боеприпасами.

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