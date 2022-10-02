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Беспилотный аппарат «Герань-2» нанес удар по военной цели ВСУ в Кривом Роге. Портал «Русская весна» со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрыв был очень громкий. Однако глава военной администрации города запретил выкладывать подробности в Сеть, поэтому какой именно объект был поражен, пока неизвестно.

Кроме того, сразу несколько дронов Shahed-136 атаковали цели в Николаеве. Местные власти заявляют, что ПВО успел отработать по беспилотникам, что привело к уничтожению некоторых из них. Однако большая часть все же угодила по объектам военной инфраструктуры.

Ранее также сообщалось об ударах по Запорожью, в результате которых были уничтожены украинские военные объекты. Но подробностей также нет, информация еще не подтверждена официальными источниками.

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