Беспилотный аппарат «Герань-2» нанес удар по военной цели ВСУ в Кривом Роге. Портал «Русская весна» со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрыв был очень громкий. Однако глава военной администрации города запретил выкладывать подробности в Сеть, поэтому какой именно объект был поражен, пока неизвестно.

Кроме того, сразу несколько дронов Shahed-136 атаковали цели в Николаеве. Местные власти заявляют, что ПВО успел отработать по беспилотникам, что привело к уничтожению некоторых из них. Однако большая часть все же угодила по объектам военной инфраструктуры.

Ранее также сообщалось об ударах по Запорожью, в результате которых были уничтожены украинские военные объекты. Но подробностей также нет, информация еще не подтверждена официальными источниками.