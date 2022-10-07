Военные корреспонденты «Русской весны» опубликовали видеозапись с российскими ударными вертолетами, пролетающими над одним из самых «горячих районов» Херсонской области. Винтокрылые машины отправились на помощь подразделениям ВС РФ, которые уже несколько дней сдерживают натиск украинских боевиков.

Авторы видео отметили, что опубликовали его спустя несколько часов после полета вертолетов, чтобы не позволить врагу использовать эту информацию в своих интересах. Также они не назвали точное место, где были обнаружены винтокрылые машины.

Напомним, что в Херсонской области эффективно действуют и российские штурмовики Су-25. Они крушат понтонные переправы, которые ВСУ пытаются наводить через Ингулец, чтобы осуществить новый прорыв, а также уничтожают бронетехнику противника.